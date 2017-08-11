В Индонезии задержан вербовщик террористов ИГИЛ*

Джакарта, , 17:48 — REGNUM Сотрудники контртеррористического отдела полиции Индонезии задержали подозреваемого в вербовке террористов для участия в боевых действиях в филиппинском городе Марави и в Сирии, 11 августа сообщает Anadolu.

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Подозреваемый продавец мебели был арестован полицией утром 11 августа в городе Тангеранг, когда провожал сына в школу, заявил представитель национальной полиции комиссар Мартинус Ситомлул.

«Задержанного подозревают в том, что он финансировал боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и направил несколько людей на Филиппины и в Сирию», — добавил Ситомлул.

Напомним, согласно данным полиции Индонезии, по меньшей мере 500 граждан страны присоединились к террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

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Более 40 человек прибыли в филиппинский город Марави, который был захвачен радикальными исламистами 23 мая 2017 года.

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