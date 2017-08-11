Лавров: Антироссийские санкции — это надолго

Владимир, , 17:19 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции, введённые США, сохранятся на много лет. Об этом глава Российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 11 августа, выступая перед участниками молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская область).

«Насчёт продолжительности нынешней ситуации мне гадать трудно, судя по всему, это не завтра и не послезавтра прекратится. Вы, наверное, следите за настроениями в Вашингтоне, в конгрессе, настрой у них серьёзный, надолго. Ежегодно должен минфин (США) какие-то отчёты представлять в конгресс о том, кто как себя в России ведёт», — сказал Лавров.

Напомним, антироссийские санкции США ввели в начале 2014 года после того, как Крым вернулся в состав России, а на Украине началась гражданская война.

Запад, который сам спровоцировал государственный переворот на Украине, приведший к развалу этой страны, тем не менее обвиняет Россию во вмешательстве в украинские внутренние дела. На основании этих ложных обвинений и были введены санкции.

С каждым годом санкции ужесточаются.