В Алжире начал работу Летний университет кадров Фронта ПОЛИСАРИО

Тифарити, , 16:57 — REGNUM 10 августа в провинции Бумердес (Алжир) открылась 8-я сессия Летнего университета кадров Фронта ПОЛИСАРИО и Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) в составе 440 участников, куда также вошли представители гражданского общества, выступающие за принцип самоопределения народов. Об этом сообщает агентство Sahara Press Service.

На церемонии открытия присутствовали член национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО, пример-министр САДР Абделькадер Талеб Омар, спикер Сахарского национального совета, руководитель Летнего университета Хатри Аддух и сахарский посол в Алжире Башрая Хамуди Бейнуне.

«До тех пор, пока народ Западной Сахары не реализует свое право на независимость мирными и законными методами, он готов к разным вариантам развития событий, в том числе и к вооруженной борьбе. Тем не менее мы предпочитаем мирное решение конфликта, с опорой на институты ООН», — заявил Талеб Омар.

Обращаясь к аудитории, Хатри Аддух выразил особую благодарность президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике. Он также высоко оценил роль Алжирского комитета солидарности с народом Западной Сахары (CNASPS), добавив, что Летний университет — это возможность обмениваться идеями и опытом между двумя странами.

В свою очередь председатель Алжирского комитета солидарности с народом Западной Сахары Саид аль-Аяши подчеркнул, что Летний университет является подтверждением твердой позиции Алжира в поддержку сахарского народа, которая вытекает из принципов Ноябрьской революции.