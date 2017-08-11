Госдеп в ярости от благодарности Трампа в адрес Путина

Бойсе, , 16:46 — REGNUM Дипломаты из Государственного департамента США раскритиковали слова президента страны Дональда Трампа, который поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за сокращение американской дипломатической миссии в России. Сотрудники Госдепа считают, что подобные слова Трампа просто «возмутительны», пишут сегодня, 11 августа, американские СМИ.

Напомним, президент Российской Федерации принял ответные меры на высылку 35 российских дипломатов из США и арест российской дипломатической собственности в этой стране. Такие недружественные действия были предприняты в последние дни работы администрации Барака Обамы.

Однако администрация Трампа так и не отменила эти санкции, более того, она начала торговаться по этому вопросу.

Кремль сперва терпел, в надежде на вменяемость новой команды в Белом доме. Однако, когда Конгресс США принял законопроект, ужесточающий антироссийские санкции, а Белый дом его словесно поддержал, Путин принял решение дать симметричный ответ на высылку российских дипломатов.

Симметричность ответа заключается в том, что Москва потребовала от Вашингтона сократить штатную численность своего дипломатического представительства в России до размером российской дипмиссии в США.

Выяснилось, что в дипмиссии США в РФ работают аж 1210 человек, тогда как в дипмиссии РФ в США — только 455. Таким образом, из России будут высланы 755 работников американского посольства и консульств. Кроме того, была арестована американская дипломатическая собственность в Москве — посольская дача в Серебряном бору и склад на Дорожной улице.

10 августа Трамп на брифинге заявил, что благодарен Путину за то, что он сократил американскую дипмиссию.

«Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том, что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они возвращались», — заявил американский президент.

Однако кадровые сотрудники Государственного департамента США и американские дипломаты крайне негативно отреагировали на слова Трампа.

Издание Politico приводит заявление одного из американских дипломатов, работающего за границей.

«Это просто невероятно деморализующе и неуважительно по отношению к тем людям, которые служат своей стране в опасной ситуации», — заявил дипломат.

Другой чиновник из Госдепа рассказал Politico, что в центральном аппарате ведомства заявление Трампа обескуражило многих.

«Я не шучу, мне об этом рассказали за последние пять минут три человека. Все просто поражены. Это невероятно наивное и недальновидное заявление. Это ужасный сигнал всем нашим сотрудникам на местах», — сказал чиновник.

Бывший заместитель государственного секретаря США Николас Бернс заявил, что выступление Трампа «постыдно».

»Он оправдывает дурное обращение Путина с американскими дипломатами», — считает Бернс.

Не смог остаться в стороне и бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Этот слишком многословный дипломат написал в своём Twitter-аккаунте, что Трамп «оскорбляет американских патриотов, работающих в сложных условиях».

«Трамп только что поприветствовал сокращение состава российского посольства на 755 человек. Может, ему стоит урезать свой собственный персонал?» — заявил Макфол.