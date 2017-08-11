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Кто заставил Россию перейти в состояние боевой готовности: Радио REGNUM

Политика

Зоны возможных пусков ракет Северной Кореи в настоящее время «находятся под повышенным вниманием» России

Кто заставил Россию перейти в состояние боевой готовности: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 11 августа 2017, 17:00 — REGNUM  

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