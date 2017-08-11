Лавров надеется, что здравый смысл вокруг ситуации с КНДР возобладает

д. Дворики, Владимирская область, , 16:12 — REGNUM Риторика в США и КНДР начинает зашкаливать, но РФ надеется, что здравый смысл возобладает. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов» во Владимирской области.

«К сожалению, риторика в Вашингтоне и в Пхеньяне начинает зашкаливать. Мы все-таки рассчитываемом, что здравый смысл возобладает», — сказал министр.

Причиной очередного обострения обстановки на Корейском полуострове стали санкции, которые Совет Безопасности ООН ввел в отношении Северной Кореи. США рассчитывают, что новые ограничения помогут на треть сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна.

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