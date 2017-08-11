Лавров: Надо заставить Киев подчиниться воле международного сообщества

д. Дворики, Владимирская область, , 16:04 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров не согласен с тем, что на Донбассе идет война, и считает, что в интересах всех сохранить уникальный документ — минские договоренности, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

«Не могу сказать, что там (на Донбассе) идет война, там продолжаются нарушения перемирия, прежде всего, со стороны украинских властей», — сказал Лавров в ходе форума «Территория смыслов» во Владимирской области.

«Если мы хотим, чтобы наступил мир, необходимо заставить выполнить Минские соглашения киевскую власть, она этого не хочет, Франция и Германия понимают, что Киев этого не хочет. Но изменить такую ситуацию у немцев и французов не получается, сейчас будут подключаться американцы», — сказал глава МИД РФ, отметив, что в интересах РФ сохранить этот документ — минские договоренности.

«Альтернатива — война», — констатировал Лавров, отметив, что никто не хочет войны. Надо заставить киевские власти «подчиниться воле международного сообщества, это сложнее сделать, чем отбомбить территорию», продолжил он.

В интересах РФ, чтобы «русские не бежали с тех мест, где они живут, а чтобы они жили, чтобы их уважали в тех странах, где они сейчас находятся», добавил министр.