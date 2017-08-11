МИД Грузии осудил действия России в Абхазии

Тбилиси, , 15:49 — REGNUM МИД Грузии осудил Россию за факт возведения колючих заграждений на «оккупационной линии», на этот раз на границе с Абхазией, на территории, прилегающей к селам Хурча и Шамгона Зугдидского района.

По информации министерства, подготовительные работы российские «оккупационные» войска начали на этой территории еще в апреле 2017 года, установив деревянные столбы. Грузия оперативно проинформировала об этом международные организации. Тем не менее 9−11 августа между этими столбами, на участке длиной в 800−900 метров были протянуты заграждения из колючей проволоки.

Возведение заграждений официальный Тбилиси рассматривает как часть проводимой Россией политики, нацеленной на изоляцию Абхазии и и ее населения и всячески препятствующей миротворческим процессам.

«Эти действия российских оккупационных сил грубо нарушают фундаментальные права местного населения, ограничивают свободу его передвижения, права на доступность образования и здравоохранения, что еще больше усложняет и без того тяжелое гуманитарное положение в Абхазии», — подчеркивают в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Грузии призывает Россию прекратить направленные против Грузии «агрессивные шаги», проявить уважение к принципам международного права и собственным обязательствам, осуществить деоккупацию грузинских территорий и сделать шаги к мирному урегулированию конфликта с уважением к суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Одновременно Грузия обращается к мировому сообществу и просит его дать соответствующую оценку очередным действиям «российских оккупационных сил», направленным на «фактическую аннексию» территорий Грузии.