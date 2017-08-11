Борьба за статус: Прибавится ли зарегистрированных кандидатов в Прикамье?

Пермь, , 15:45 — REGNUM В Пермском крае кандидат в губернаторы Олег Хараськин («Великое Отечество»), который получил отказ в регистрации на выборах, оспаривает решение крайизбиркома через суд и ЦИК. Собранная сторонниками Хараськина база доказательств послужила основанием для обращения в суд по поводу нарушения законодательства, об этом Олег Хараськин сообщил на своей странице в соцсети.

«Это, конечно, небольшая и не только психологическая, но и, что важнее, юридическая победа. Победа в том, что мы собрали солидную доказательную базу о многочисленных нарушениях при сборе подписей муниципальных депутатов. Это дало мне основание обратиться с заявлениям не только в ЦИК, но и Пермский краевой суд. И теперь закон дает мне право вновь выступать в качестве кандидата, делать заявления и давать полноценную оценку всем происходящим событиям Пермского края», — сказал он.

Вместе с тем он обратил внимание, что после подачи заявления в суд только укрепилась надежда, что обяжут краевую комиссию зарегистрировать его в качестве кандидата, но пока что-то праздновать рано.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», кроме оспаривания решения крайизбиркома, Хараськин требует снять с выборов одного из оппонентов — кандидата от партии «Патриоты России» Андрея Степанова.

Напомним, при проверке подписей выяснилось, что у Олега Хараськина четыре подписи совпали с подписями, отданными за другого кандидата ранее. Таким образом, засчитанные подписи кандидата Хараськина были собраны в 32 муниципальных образованиях вместо 36, а количество подписей депутатов и глав муниципального уровня составляло 49, вместо 51.

В пресс-службе штаба Хараськина отметили, что есть заявления четырех депутатов, утверждающих, что они не подписывались за Андрея Степанова. Кроме того, есть заявления нескольких депутатов, оказавшихся в списке подписавшихся за кандидата Степанова, но утверждающих, что не отдавали свои подписи в поддержку этого кандидата.

В свою очередь, Андрей Степанов отрицает обвинения со стороны Олега Хараськина, сообщает «Коммерсантъ».

"Думаю, ЦИК разберется, кто прав, кто виноват. Я уверен, что действовал в рамках закона и не сомневаюсь, что Центральная избирательная комиссия это подтвердит», — сказал Степанов.

Стоит отметить, что ранее кандидат, сошедший с предвыборной дистанции, Константин Окунев («Города России») подал заявление в крайизбирком, где просил комиссию отложить регистрацию кандидатов до 4 августа с тем, чтобы проверить нотариальные действия по удостоверению подписей депутатов и глав муниципальных образований. Кроме того, Окунев просил уточнить перечень муниципальных образований второго уровня, в которых депутаты в полном составе оказывали поддержку выдвижению кандидатам Максиму Решетникову и Андрею Степанову, что фактически дало возможность блокировать получение другими кандидатами поддержки в минимально установленном законом количестве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, своих кандидатов на выборы в губернаторы Пермского края выдвинули семь партий. Однако процедуру регистрации благополучно прошли только пятеро выдвиженцев, которые успешно прошли муниципальный фильтр. В предвыборной кампании продолжают участвовать в качестве зарегистрированных кандидатов Владимир Аликин («Справедливая Россия»), Олег Постников (ЛДПР), Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов («Патриоты Россия») и Ирина Филатова (КПРФ).

Константин Окунев («Города России») представил всего 27 подписей. Скандальная ситуация сложилась и вокруг прохождения муниципального фильтра Олегом Хараськиным. У него избирком обнаружил продублированные подписи, в итоге была засчитана 241 подпись. Крайизбирком указал на недостаточное количество подписей депутатов и глав муниципального уровня, а также недостаточное количество муниципальных образований, в которых собраны засчитанные подписи.

Как сообщает usiness-class.su, в Перми муниципальный фильтр породил несколько проблем, в частности местные эксперты озвучили проблему подписи одного депутата за нескольких кандидатов. Второй проблемой фильтра эксперты обозначили его «высокую отзывчивость» к административному ресурсу. Иными словами, если административный ресурс есть — фильтр усилит его действие.