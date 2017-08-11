Лавров: Мы переживаем переломный этап в международным отношениях

д. Дворики, Владимирская область, , 15:39 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что в международных отношениях происходит переломный этап, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

«Сейчас мы переживаем однозначно переломный этап в международных отношениях. Уходит прошлая эпоха, которая характеризовалась тем, что несколько столетий то, что мы называем Западом, доминировало в международных делах, и объективно формируется то, что мы называем полицентричным миропорядком», — сказал Лавров во Владимирской области на «Территории смыслов».

Появляются новые центры экономического роста и новые центры финансовой мощи, со всем этим приходит и политическое влияние.

«И эти новые страны хотят отстаивать свои интересы, в том числе и участвуя в формировании международной повестки дня, задавая свою тональность, особенно в том, что касается регионов, где соответствующие центры силы формируются», — уточнил Лавров. Речь, прежде всего, идет о Китае, Индии, Бразилии, ЮАР.