Береговая охрана Израиля задержала двух рыбаков

Тель-Авив, , 15:47 — REGNUM Береговая охрана Израиля задержал двух палестинских рыбаков на севере сектора Газа, сообщает 11 августа Anadolu.

Глава профсоюза палестинских рыбаков Низар Аяш заявил, что израильские правоохранительные органы арестовали двух братьев Саддама и Удея Султанов.

Со стороны правительства Израиля никаких комментариев в настоящий момент не поступало.

Вооруженные силы Израиля достаточно часто задерживают палестинских рыбаков на том основании, что они рыбачат в запрещенной зоне.

Палестинцы имеют право на рыбалку в специально отведенном для этого месте, составляющем 6 морских миль у побережья Газы.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной продолжают оставаться напряженными, что выливается в многочисленные нападения на израильских полицейских.

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