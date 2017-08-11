Якубович попал в базу данных «Миротворца»

Киев, , 15:20 — REGNUM Известный телеведущий Леонид Якубович, ранее посетивший полуостров Крым, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что представители украинского интернет-ресурса обвиняют телеведущего в «сознательном нарушении госграницы Украины» и «незаконной концертной деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в черный список сайта «Миротворец» регулярно включаются российские артисты, которые выступали в Крыму.

Так, в базу данных украинского сайта уже попали артисты Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Дима Билан, Юлия Самойлова, Григорий Лепс, Юрий Антонов, Мария Аронова, Михаил Полицеймако, Андрей Ургант, отец Ивана Урганта, МакSим и многие другие.

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