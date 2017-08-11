Первого заммэра Омска «сватают» в градоначальники

Омск, , 15:13 — REGNUM Кресло мэра Омска пустует с июля, с тех пор как Вячеслав Двораковский подал заявление об отставке. И всё это время не только в Омске, но и за его пределами выдвигаются различные предположения о том, кто станет руководителем сибирского города-миллионника. И одним из претендентов на эту должность всё чаще называют первого заместителя мэра Сергея Фролова, который в настоящее время является и. о. градоначальника.

Вот и сегодня, 11 августа, омские массмедиа распространили информацию о том, что мэром Омска всё-таки станет Фролов.

«Местные элиты и федеральные власти выработали консолидированную позицию по кандидатуре будущего мэра. Все сошлись во мнении, что на этом посту должен остаться Сергей Фролов, исполняющий обязанности градоначальника», — сообщает «Новый Омск», ссылаясь на собственный источник.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 2012 года мэром Омска был Вячеслав Двораковский. В июле текущего года он написал заявление об отставке.

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По мнению ряда политологов, решение Двораковского об отставке не было добровольным. В частности, политолог Инна Ветренко считает, что это оно было принято на федеральном уровне.

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И. о. мэра Омска был назначен Сергей Фролов.

«Различные вбросы информации, все эти политические игры возможны. Но то, что решения «наверху» по поводу Сергея Фролова нет, как и какой-либо определённости по этому поводу, это точно», — считает омский политолог Галина Татаринова.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM она предположила, что «вбросы информации могут делаться для того, чтобы создать определённый настрой в пользу Фролова»: «Однако кто это делает, сказать трудно, видимо есть люди, заинтересованные в том, чтобы работать с ним».

«Что касается самого Фролова на посту руководителя города. Хочу напомнить, что бывший мэр Вячеслав Двораковский — человек с гуманитарными наклонностями, интеллектуальный, но оказался недостаточно состоятельным в плане хозяйственной эффективности и жёсткости. Поэтому не исключено, что Фролов окажется выигрышной фигурой на его фоне. Фролов — абсолютный хозяйственник. Авторитарный. У него большой опыт военной службы. Поэтому, конечно, будет казаться, что эта кандидатура хороша на сегодняшний день. Но как все обернётся, пока неизвестно. Ведь ситуация и в нашем регионе, и в стране в целом невесёлая в плане экономического развития, развития местного самоуправления. Фролову это не нужно. Он очень жёсткий администратор и будет выжимать максимум, исходя из тех средств, которые есть. Ни о каком стратегическом подходе, ни о каких способах управления на перспективу при Фролове говорить не придётся. Мне кажется, что сейчас в стране повис вопрос о повышении финансовой обеспеченности местного самоуправления, и вскоре произойдёт поворот именно в эту сторону. И тогда это пойдёт на пользу Фролову, и он окажется эффективным на фоне Двораковского с его минусами», — подытожила эксперт.

Напомним, прямые выборы в Омске были отменены в 2015 году. Уже осенью 2017 года решение о том, кто возглавит город-миллионник, примет новый состав горсовета, набранный по итогам сентябрьских выборов.

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Первая попытка выбрать мэра «по-новому», предпринятая весной текущего года, провалилась. Однако, несмотря на жёсткие оценки общественности, в конкурсной комиссии заявили, что прошедший конкурс «состоялся в строгом соответствии» с решением городского совета, и это был не провал, а «пилотный сценарий выборов, выявивший точки роста, над которыми еще предстоит работать».

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Справка: Сергей Фролов родился в Омске 20 марта 1961 года. После окончания школы в 1978 году поступил в транспортный институт. В мае 1979 года ушёл в армию, воевал в Афганистане. В мае 1981 года вернулся в Омск и продолжил обучение в транспортном институте, но после второго курса ушёл и восемь лет отработал в тресте «Омсксельэлектросетьстрой» механиком КПП, затем стал заместителем начальника по производству, начальником хозрасчётного участка механизации транспорта. В 1990 году окончил Омский государственный институт физической культуры (факультет «Автомотоспорт»). В 2004 году получил второе образование в Омском техническом госуниверситете по специальности «менеджмент организаций». 2 июля 2007 года был назначен главой Кировского округа Омска. С 6 октября 2014 года — первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства. С 20 июля 2017 года исполняет обязанности мэра города. Кандидат экономических наук, мастер спорта СССР по мотоциклетному спорту.