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Трамп: С военной точки зрения, США в полной боевой готовности

Политика

Тем не менее он выразил надежду на благоразумие лидера КНР

Бойсе, 11 августа 2017, 14:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп выступил 11 августа с еще одним предупреждением в адрес Северной Кореи, заявив, что американское оружие «полностью готово», сообщает Reuters.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в своем микроблоге в Twitter.

«С военной точки зрения, все готово, военные находятся «в полной готовности» на случай, если Северная Корея решить пойти на необдуманные шаги», — отметил он.

«Надеюсь, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын найдет другой путь», — добавил он.

Днем ранее глава оборонного ведомства страны Джеймс Мэттис подчеркнул, что США готовы к ответу на любую угрозу со стороны Пхеньяна.

Напомним, напряженность вокруг Корейского полуострова нарастает, подогреваемая риторикой Вашингтон и Пхеньяна. Заявление о «готовности» США стало не первым предупреждением главы Белого дома в адрес КНДР. Так, ранее он пообещал устроить Северной Кореи невиданные «ярость и огонь». В свою очередь, руководство КНДР заявило о готовности нанести удар по базе США на острове Гуам в Тихом океане.

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