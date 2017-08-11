Латвия благодарит США за помощь в борьбе с «гибридными угрозами России»

Рига, , 14:45 — REGNUM Стратегическая коммуникация играет важную роль в борьбе против информационной войны Кремля, заявила председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце на встрече с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эдом Ройсом, сообщает портал Mixnews.lv.

Мурниеце в ходе встречи подчеркнула вклад Центра стратегической коммуникации НАТО в укрепление безопасности. Она также указала, что в вопросе обороны стран Прибалтики поддержка США является очень важной, в том числе важно военное присутствие здесь американской армии.

«Мы гордимся интенсивным политическим диалогом между Латвией и США, в том числе на парламентском уровне. Мы всегда рады принимать в Сейме конгрессменов и сенаторов США», — подчеркнула спикер парламента.

В ходе встречи стороны подтвердили решимость, что санкции против России нужно сохранять, пока не будут решены Минские соглашения.

Напомним, на сегодняшний день должность председателя Сейма занимает Инара Мурниеце — представитель ультранационалистического Национального объединения (VL-ТБ/ДННЛ), известного своими ксенофобскими программными установками, русофобией, героизацией латышского легиона Waffen SS и идеей создания «Латвии для латышей».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Риге был создан Центр стратегической коммуникации НАТО, основной целью которого является ведение информационной войны против «российской пропаганды», якобы распространившейся в странах Прибалтики. Основу персонала составляют журналисты, ранее обслуживавшие интересы НАТО в Афганистане. Центр является частью усилий военного блока для ведения «гибридной войны». Помимо антироссийской пропаганды, «журналисты» занимаются «милитаризацией социальных медиа» для борьбы с пророссийскими настроениями в Латвии.

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