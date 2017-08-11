Противники Brexit в Великобритании могут создать свою партию

Лондон, , 14:38 — REGNUM Противники выхода Великобритании из Европейского союза хотят создать политическую партию, сообщает 11 августа Associated Press.

Бывший помощник министра по Brexit Дэвида Дэвиса Джеймс Чепмен из сторонника размежевания с ЕС превратился в жесткого критика подобной политики.

Чепмен призвал к созданию новой центристской политической партии, так как две основные партии призывают к выходу из содружества.

«В настоящее время в политике Соединенного Королевства отсутствует центристская позиция», — подчеркнул Чепмен.

Этот вакуум, считают противники Brexit, должен быть заполнен. С этим мнением также согласен бывший премьер-министр страны Тони Блэр, призвавший всех противников выхода из ЕС к объединению.

Напомним, в настоящее время Великобритания ведет переговоры с ЕС по поводу условий выхода из содружества. Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз к марту 2019 года.

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