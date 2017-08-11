Правительство Мьянмы усиливает военное присутствие в штате Ракхайн

Нейпьидо, , 14:14 — REGNUM Правительство Мьянмы отправляет сотни солдат в неспокойный штат Ракхайн для поддержания порядка, сообщает 11 августа Reuters.

Данное решение было принято после того, как в северо-западном штате Мьянмы возобновились акты насилия.

Противоречия в штате Ракхайн вспыхнули в октябре 2016 года, когда несколько мусульман-рохинджа убили нескольких полицейских.

В ответ на это правительственные войска вторглись в несколько деревень штата, после чего со стороны мирового сообщества последовали обвинения армии в военных преступлениях.

Усиление военного присутствия в штате Ракхайн связано с тем, что на прошлой неделе были обнаружены тела семи буддистов, предположительно убитых мусульманами-рохинджа.

Напомним, Мьянма является государством, основная часть населения которого исповедует буддизм. В штате Ракхайн преимущественно проживают представители индоарийской народности рохинджа, исповедующей ислам. Религиозные противоречия служат источником конфликта.

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