Морской оперативный центр на Украине — один из трех проектов США

Бойсе, , 14:06 — REGNUM Военные США приступили к строительству оперативного центра Военно-морских сил (ВМС) на военно-морской базе Украины в Очакове. Об этом сообщается на сайте Военно-морских сил (ВМС) США.

В сообщении ведомства говорится, что закладка военной базы состоялась 25 июля 2017 г, и с тех пор военные США занимались подготовкой к строительству.

«Морской оперативный центр является одним из трех проектов, которые в настоящее время планируется реализовать в Очакове, — говорится в сообщении. — Он будет служить главным планировочным и оперативным центром во время будущих военных учений, проводимых на Украине».

Отмечается, что возведение оперативного центра в Очакове — это инициатива, осуществляемая в рамках программы военной помощи, которую власти США оказывают союзным государствам.

Начальник откомандированного на Украину подразделения младший лейтенант ВМС США Джейсон МакГи считает, что новый оперативный центр улучшит «обороноспособность и инфраструктуру» Украины.

5 августа телеканал NBC News со ссылкой на три официальных источника сообщил, что министерство обороны США рекомендовало Белому дому начать поставки на Украину высокотехнологичных противотанковых ракет.

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