Минобороны Украины: В СИЗО содержатся более 120 солдат ВСУ

Киев, , 14:02 — REGNUM Более 120 военнослужащих ВСУ были задержаны и на данный момент содержатся под стражей в СИЗО на Украине, заявил 11 августа представитель военной службы правопорядка ВСУ полковник Сергей Частюк, сообщает УНИАН.

По его словам, все солдаты были взяты под стражу по решению суда. При этом в Донецкой и Луганской областях содержатся под стражей в следственных изоляторах более 100 военнослужащих, остальные находятся в других районах страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские солдаты не отличаются высоким моральным духом и военной дисциплиной, в результате чего военнослужащие ВСУ регулярно оказываются замечены в потасовках, перестрелках внутри подразделений, мародерстве и издевательствах над мирными жителями.

Так, ранее солдат 10-й бригады ВСУ, которую местные жители прозвали «эсэсовской», выстрелил в мирную женщину, проживавшую в Попаснянском районе Луганской области. От полученного ранения женщина скончалась, также солдат ранил еще одного мужчину.

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