На пост губернатора Белгородской области официально претендуют 4 человека

Белгород, , 13:56 — REGNUM В Белгородской области все кандидаты на выборные должности, проголосовать за которых жителям региона предстоит 10 сентября 2017 года, зарегистрированы. Председатель региональной Избирательной комиссии Николай Плетнев заявил об этом на пресс-конференции 10 августа.

Регистрация кандидатов на должность губернатора Белгородской области была завершена еще 9 августа. Всего зарегистрированы четыре кандидата: Константин Климашевский от ЛДПР, Станислав Панов от КПРФ, Евгений Савченко (действующий губернатор) от «Единой России» и Эдуард Чаусов от «Партии ветеранов России».

Все кандидаты подали документы на регистрацию с 28 по 31 июля. Изначально претендентов на губернаторское кресло было шестеро, но двое из них — Юрий Осетров из партии «Справедливая Россия» и Андрей Маликов из «Гражданской платформы» — выбыли из гонки на стадии подачи документов. Маликов просто не подал документы на регистрацию, так как не собрал нужное число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Их нужно было минимум 150, а, по словам Маликова, те, кто ранее был согласен подписаться за него, в последний момент отказались по разным причинам. Осетров сам отозвал документы о своем выдвижении — его поступок назвали «мужественным», но тоже связали с тем, что ему не удалось бы преодолеть муниципальный фильтр.

В итоге на выборах губернатора в бюллетенях будет четыре имени: Евгений Савченко — действующий губернатор, который уже в седьмой раз собирается возглавить регион (находится в должности с 1993 года), помощник депутата Госдумы Константин Климашевский, депутат облдумы и помощник депутата Госдумы Станислав Панов, а также генеральный директор строительной компании ООО «СМУ-55» Эдуард Чаусов.

Кроме выборов губернатора Белгородской области в единый день голосования жителям региона надо будет выбрать депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва, а также депутатов Советов депутатов Старооскольского и Губкинского городских округов третьего созыва.

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