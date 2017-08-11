На Филиппинах ликвидированы пять террористов

Манила, , 13:29 — REGNUM На Филиппинах правительственные войска ликвидировали пятерых террористов, сообщает 11 августа Anadolu.

Инцидент произошел в провинции Сулу, где вооруженные силы страны проводят спецоперацию против боевиков из группировки «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Среди сил правопорядка также есть потери: два солдата погибли во время вспыхнувшей перестрелки, еще один человек получил тяжелые ранения.

У боевиков было изъято значительное количество единиц оружия, включая винтовки, пистолеты-пулеметы и прочее огнестрельное оружие.

Боевики в настоящее время удерживают в плену 23 заложника, 15 из которых являются иностранными гражданами.

Напомним, группировка «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одна из нескольких террористических организаций, действующих на территории Филиппин, в основном на островах Минданао, Сулу и Басилан. В 2014 году присягнула ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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