15 тыс. наблюдателей готовы следить за выборами с помощью новых технологий

Москва, , 13:17 — REGNUM Уже сегодня на портале началась регистрация наблюдателей, которые будут следить за ходом дня голосования в 20 субъектах Российской Федерации, где пройдут выборы региональных глав и депутатов парламентов. Более пятисот молодых активистов уже завели аккаунты на портале. В день голосования помощь партиям, участвующим в выборах, окажут более 15 тысяч представителей молодежных движений «Корпус «За чистые выборы» и «Россия выбирает», молодые ученые — студенты политологи и юристы.

«Для нас это далеко не первая избирательная кампания, в рамках которой наши активисты будут следить за обеспечением избирательных прав граждан. Мы сотрудничаем со всеми политическими партиями, которые не могут найти достаточного количества подготовленных наблюдателей», — отметила координатор проекта «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

Повышать свою квалификацию участники общественного мониторинга будут с помощью портала. Уже на следующей неделе пройдет обучение для региональных кураторов общественных наблюдателей. В рамках вебинара, организованного для зарегистрированных пользователей портала, до наблюдателей будет донесена вся необходимая для предстоящей работы информация.

«Наравне с рассказом о правах и обязанностях наблюдателей, закрепленными законодательно, мы подготовим молодых людей и к нестандартным ситуациям, сообщим, как вести себя на избирательном участке, как общаться с организаторами выборов и представителями партий и кандидатов. Но главным в нашем интерактивном обучении станет ликбез по использованию портала и мобильного приложения НОМ», — пояснил президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов.

Кроме того, на портале и в мобильном приложении НОМ будут размещены материалы и для самостоятельного изучения. На одной странице собрана вся полезная информация: законодательство (как федеральное, так и региональное), обучающая литература, полезные статьи и справочники, а также тестирование для проверки своих знаний.

«Подготовке наблюдателей на портале и в приложении НОМ будет уделено достаточное внимание, но основной его целью станет проведение всестороннего мониторинга подготовки к выборам и проведения дня голосования», — сообщил председатель центрального совета общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Микаил Камилов.

Центральное место на сайте занимает карта выборов, с помощью которой каждый посетитель сайта может проследить ход избирательных кампаний в любом регионе нашей страны. На карте отмечены расположение избирательных комиссий всех уровней, между которыми с помощью специального сервиса можно проложить маршрут следования, сообщить о проблеме с привязкой к точным координатам и проследить другие проблемные точки в регионе, а также увидеть наблюдателей, которые находятся на избирательных участках.

«Система будет работать таким образом, что статус реального нарушения или конфликта ситуация будет получать только в случае подтверждения ее несколькими наблюдателями. На карте будут отражены только те проблемы, на которые действительно следует обратить внимание», — подчеркнул участник Клуба политических дебатов Владислав Федоров.

Также в день голосования общественные наблюдатели организуют параллельный подсчет голосов избирателей. «Данные будут вводиться в специальную форму. Эти действия можно совершить, не уходя из помещения для голосования. Таким образом общественники будут иметь на руках самые оперативные данные со всех избирательных участков. Это позволит наблюдателям видеть результаты голосования в несколько раз быстрее, чем из официальных источников, а в дальнейшем — сравнить полученные данные с официально опубликованной информацией на сайте ЦИК России. Такой эксперимент уже проводился на региональных выборах и показал достоверность и оперативность результатов», — рассказал координатор общественного движения «Группа 32» Роман Коломойцев.

Контролировать ход голосования на избирательном участке наблюдатели смогут, и не выходя из дома. Функция «Видеонаблюдатель» позволит включить в избирательный процесс людей с ограниченными физическими возможностями. Видеопоток с избирательного участка будет направлен на портал таким образом, что наблюдатель не только сможет в реальном времени следить за волеизъявлением граждан, но и остановить видео и даже поставить на обратную перемотку. Это позволит фиксировать все непредвиденные обстоятельства на избирательных участках.

Пользователю портала также будут доступны самые последние новости, касающиеся выборов, экспертные мнения, тематические издания и общение с другими наблюдателями, контролирующими ход голосования в регионе.

Ознакомиться подробнее с функциями портала НОМ и зарегистрироваться в качестве наблюдателя можно по адресу nom24.ru.