Валерий Алиев, , 13:57 — REGNUM

На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев собрал руководство Службы национальной безопасности (СНБ), МВД и МИД. В ходе встречи глава государства жестко раскритиковал присутствующих за политику в отношении СМИ.

Информация об этом совещании, вопреки сложившейся в стране традиции максимально освещать деятельность президента, официально нигде не была обнародована.

Мирзиёев подчеркнул, что требует коренного изменения отношения к деятельности иностранных, оппозиционных и критически настроенных журналистов.

По словам президента, критика должна рассматриваться как зеркало, в которое обязаны регулярно заглядывать руководители страны ради устранения имеющихся проблем и недостатков.

При этом президент признал, что сам изучает положение дел в стране, опираясь в том числе на информацию оппозиционных и иностранных СМИ.

Так с чем же связаны требования, предъявленные Мирзиёевым руководителям силовиков и внешнеполитического ведомства страны, которое занимается аккредитацией иностранных журналистов?

Интернет и СМИ

Согласно докладам международных правозащитных организаций, интернет и СМИ в Узбекистане жестко контролируются государством, ограничен доступ к контенту с критикой правительства, высок уровень надзора и уголовного преследования (с продолжительными арестами) за размещение критических материалов в интернете.

Интернет широко используется в нескольких крупных городах. Высокая стоимость, низкая скорость и лимиты на объем данных существенно ограничивают доступ пользователей в Узбекистане. Большая часть выходит в сеть только на работе, где за сотрудниками осуществляется строгий надзор.

Во всех силовых структурах и на важных стратегических предприятиях страны существует должность заместителя главы организации по режиму, которую занимает действующий сотрудник Службы национальной безопасности.

В отчетах организаций указывается, что руководство страны повсеместно и систематически блокирует доступ к независимым новостям и сайтам с социально-политическими статьями и контентом, связанным с соблюдением прав человека в Узбекистане. Также блокируются сайты оппозиционных групп, международных изданий и крупных правозащитных организаций.

В Узбекистане строго ограничена медиасреда и широко распространена самоцензура из-за жесткого контроля над СМИ и суровое наказание за освещение запретных тем, в том числе, критику действующей власти и материалы о коррупции.

Блокировка СМИ

Десятки зарубежных изданий, среди которых радиостанция «Свобода», ВВС, «Фергана», «Узметроном», заблокированы в Узбекистане. Доступ к ним возможен через прокси-серверы, но и они блокируются властями страны.

Кроме того затруднен доступ к сайтам и информационным ресурсам, не вызывающим доверия у властей: страницы открываются крайне медленно, вынуждая многих пользователей покинуть данный ресурс.

Все это усугубляется крайне низкой скоростью соединения и дороговизной интернет-услуг.

Цензура

Статья 29 Конституции Узбекистана гарантирует свободу выражения мнений, слова и информации, закрепляет право каждого на свободу мысли, слова и убеждений. В соответствии с этой статьей, каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом.

Согласно статье 12 Конституции Узбекистана, общественная жизнь в стране развивается на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений.

Согласно статье 67 Конституции, средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом, цензура не допускается.

Вместе с этим, несмотря на то, что Конституция Узбекистана принята в 1992 году, предварительная цензура СМИ существовала официально до 13 мая 2002 года.

В настоящее время в стране действует другой цензурирующий орган, непосредственно занимающийся изучением контента СМИ и инициирующий санкции в их отношении, — Центр мониторинга СМИ при Агентстве печати и информации Узбекистана.

Кроме того, в составе Службы национальной безопасности функционирует Управление международного сотрудничества, где есть отдел, занимающийся исключительно мониторингом местных и международных СМИ.

Этот отдел также непосредственно отдает неофициальные распоряжения по санкциям в отношении изданий или отдельного журналиста. Такие распоряжения, направленные в адрес органов прокуратуры, внутренних дел, судов или других государственных организаций, носят обязательный характер.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана строго следит за деятельностью иностранных журналистов, аккредитованных в стране. Пресс-служба регулярно направляет и руководит работой иностранных журналистов, указывая им на предпочтительные или нежелательные темы.

Деятельность иностранных журналистов без соответствующей аккредитации МИД, которая дается сроком на один год, запрещена.

Атмосфера в стране в сфере СМИ и самоцензура

Для того, чтобы понять ситуацию в сфере СМИ в Узбекистане, достаточно взять любое официальное издание, функционирующее в стране, и изучить его содержание. Прочитав местную прессу, человек несведущий, впервые попавший в страну, может поверить, что прибыл в государство, где нет никаких недостатков: люди повсеместно счастливы, бизнес работает, не имея никаких преград, а страна уверенно идет вперед, назло врагам и завистникам.

Информационную телевизионную программу «Ахборот» в народе прозвали «Вести из рая».

Такая благостная обстановка в стране создалась усилиями вышеуказанных государственных органов, на практике — это наглядное свидетельство страха работников СМИ перед репрессивной машиной государства.

Боязнь репрессий сформировала у журналистского сообщества страны так называемую самоцензуру.

Справедливости ради, стоит отметить, что в связи с объявленными президентом Узбекистана реформами по либерализации всех сфер государственной и общественной жизни, некоторые издания стали осторожно нащупывать новые границы дозволенного, справедливо опасаясь получить чувствительный щелчок по носу. Но в целом, в журналистском мире Узбекистана пока царит осторожность.

Как репрессируют журналистов

После публикации в СМИ, являющейся, по мнению властей, вредной и направленной против широкомасштабных реформ, проводящихся в стране (излюбленная формулировка) к журналисту (автору публикации) незамедлительно является представитель органов внутренних дел.

Сигнал подает Центр мониторинга СМИ, работа которого на деле непосредственно координируется Службой национальной безопасности.

Участковый милиционер сопровождает журналиста в прокуратуру. Дальнейшая схема отработана до мелочей: часовое ожидание в коридоре надзорного ведомства, затем не менее длительный последующий допрос. Через несколько дней, проведенных в таком режиме, у автора «нехорошей» публикации не остается никакого желания далее заниматься «вредительством».

Если журналист оказался «упертым»

Если же журналист оказался упрямым и принципиальным, то по надуманным обвинениям властями заводится уголовное дело, которое нередко заканчивается реальными сроками.

Чтобы не быть голословным, достаточно упомянуть о 18-летнем заключении оппозиционного журналиста Мухаммеда Бекджана (вышел из тюрьмы в 2017 году), возбуждении уголовного дела в 2010 году в отношении радиоведущего Хайруллы Хамидова и о судебных процессах в том же году против корреспондента российской «Парламентской газеты» и редактора сайта «Вести.Uz» Владимира Березовского, корреспондента «Голоса Америки» Малика Бабаева, фотографа-документалиста, лауреата премии им. Вацлава Гавела Умиды Ахмедовой, о закрытии в 2015 году первой независимой газеты Узбекистана «Новый Век», принадлежавшей известному журналисту Валерию Ниязматову, и ряд других случаев.

3 TryJimmy Тюрьма

Вред, причиняемый имиджу государства

Как отмечалось выше, репрессиями в отношении СМИ непосредственно руководит одно из подразделений Службы национальной безопасности. Раздутый штат этого подразделения, а также сотрудников упомянутого Центра мониторинга СМИ, требует определенной «пищи» для работы.

Страну уже покинули десятки журналистов, оставшиеся или находятся в местах заключения, или активно занимаются самоцензурой. Некоторые журналисты, воспользовавшись рвением государственных структур, спровоцировали ситуацию и получили статус беженца в благополучных западных странах.

Для того, чтобы оправдать свои зарплаты, сотрудники, призванные следить за деятельностью журналистов, инициируют дела под выдуманными предлогами.

К примеру, основанием для отзыва лицензии независимой газеты «Новый Век» стали публикации «материалов, противоречащих принципам морально-нравственного воспитания, бесстыдных и циничных, формирующих неправильное представление об общественно-политической обстановке в стране, возбуждающих у населения панику и тревогу, наносящих вред традиционным ценностям и противоречащих принятым в республике законодательным актам».

На деле, такими публикациями являлись безобидные анекдоты, взятые у российских ресурсов, и дайджест зарубежных СМИ, критика необорудованных остановок общественного транспорта и тротуаров с плохим асфальтом.

Репрессии в отношении СМИ, несомненно, наносят огромный урон государству, прежде всего, его инвестиционному имиджу.

Успешный бизнесмен, живущий в США, в беседе с автором статьи как-то признался, что приехав в новую страну с целью организации бизнес-проекта, первым делом изучает местную прессу.

«Если в местной пресс все радужно и светло, я незамедлительно разворачиваюсь и еду обратно, так как не может быть такой ситуации, чтобы в стране, даже такой как США, не было бы проблем. Если пресса рапортует только о прекрасном, то значит, в этой стране есть реальные проблемы», — сказал он.

Думаю, хорошо понимает это и новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Для развития страны необходимы иностранные инвестиции. Однако мало кто рискнет доверить свои средства государству, где существует жесткий контроль СМИ, а по надуманным обвинениям можно лишиться своего имущества и средств.

Другой вопрос, сможет ли система, привыкшая держать все под контролем, смириться с новыми правилами и позволить «четвертой власти» нормально осуществлять свою деятельность.