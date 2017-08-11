Президент Монголии намерен приехать в Россию и обсудить таможенные пошлины

Улан-Батор, , 15:15 — REGNUM Президент Монголии через месяц после инаугурации дал первое развернутое интервью Общественному телевидению страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Одно из самых громких его заявлений за этот период касалось офшоров: президент дал владельцам офшорных счетов 49 суток на возвращение денег на родину. В телеэфире Халтмаа Баттулга прокомментировал это так:

«Граждане хотят справедливости. Им не нужны чужие деньги, просто хотят справедливости. Люди, пришедшие в политику и разбогатевшие за счёт государства, прячут деньги за границей. Поэтому я требую возвращать эти деньги на родину».

Он признал, что в Монголии отсутствует правовая среда для урегулирования офшорных вопросов. Озвученные сроки, по его словам, нужны, чтобы дать возможность тем, кто открыл офшорные счета в то время, когда закона еще не было, вернуть деньги в страну. Как считает президент Монголии, в стране на всех уровнях процветает коррупция, поэтому надо начинать чистку с высшего уровня.

Об экономике страны

Как ранее сообщило ИА REGNUM, нынешний президент — крупный бизнесмен. В связи с этим предприниматели ожидают от него поддержки. Халтмаа Баттулга подтвердил, что намерение защищать права бизнесменов — его отличие от предыдущих президентов, которые не знали особенностей этой сферы. Он заявил, что особое внимание будет уделять представителям среднего класса. Для этого, считает глава страны, надо реализовывать крупные проекты, расширять сферу действия бизнеса.

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По мнению нового президента Монголии, в стране существует две опасности: безработица и бедность. Безработный и малоимущий человек не сможет себе позволить хорошее образование, хорошее медобслуживание. Поэтому, в первую очередь, страна должна обеспечить своих граждан рабочими местами, а не привлекать иностранную рабочую силу, считает Халтмаа Баттулга.

Также во время беседы он выразил намерение привлекать военных к строительству.

«Задействую армию в строительстве различных объектов. Почему наша страна не может использовать свою армию в мирное время в строительстве? Считаю, что военнослужащих срочной службы надо задействовать при строительстве», — отметил президент Монголии.

Отметим, что эту тему Халтмаа Баттулга поднимает не впервые, но эту его инициативу не очень поддерживает общественность: граждане страны считают, что национальную оборону надо укрепить, а не использовать в бизнес-целях.

О внешней политике

В ходе беседы новый президент Монголии отметил важность сохранения дружеских отношений с двумя соседними странами.

«Планирую обсудить с нашими соседями конкретные шаги в этом направлении и затронуть вопрос о таможенных пошлинах. Начну зарубежные визиты с двух соседних стран — РФ и КНР. Политическая ситуация в мире меняется, поэтому надо тщательно изучить, где и как позиционируют себя наши соседи и как мы будем работать на этом фоне», — ответил президент Монголии на вопрос о внешней политике.

Отдельно президент остановился на вопросе взаимоотношений с Китаем:

«Обо мне говорят, якобы я противник и критик Китая. На самом же деле, это дело рук министра иностранных дел Монголии. Не говорил я ничего плохого о Китае. Только отметил, что экономика нашей страны зависит от КНР. И почему нашей религией не может быть буддизм, почему мы не можем поклоняться Будде? Нам не разрешают приглашать Далай-ламу. Обязательно буду говорить об этом южным соседям. Буду настоятельно просить не вмешиваться в наши внутренние дела, ведь мы никогда не вмешивались во внутренние дела КНР».

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Он также ответил на вопрос о выборе советников президента. Отметим, спортсмен Халтмаа Баттулга выбрал на должность своего советника сумоиста Асасёрю Д. Дагвадоржа, активно поддержавшего его в ходе избирательной кампании. Причиной его назначения, как пояснил президент, стала мировая популярность сумоиста.

«У него очень острый ум. Дагвадорж умеет вести разговор на разные темы. […] Монголия должна использовать этого человека. Он прославил Монголию на арене спорта. А сейчас мы будем использовать его круг знакомых», — заявил глава страны.

Напомним, инаугурация пятого президента Монголии состоялась в Государственном дворце 10 июля.

7 июля в Монголии в первые в истории страны состоялся второй тур президентских выборов, так как в ходе первого тура из-за низкой явки избирателей никто из трех кандидатов не сумел набрать 50% голосов, необходимых для избрания.

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