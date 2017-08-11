Российский истребитель 5-го поколения получил название Су-57

Москва, , 12:57 — REGNUM Серийным названием российского истребителя пятого поколения Т-50 станет обозначение Су-57. Об этом сегодня, 11 августа, впервые официально заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Бондарев, передавал телеканал «Звезда».

«Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 — теперь мы будем величать его именно так», — пояснил Бондарев.

Первый полет Т-50 состоялся 29 января 2010 года, а уже в 2011 году в ходе летных испытаний истребитель преодолел звуковой барьер.

О завершении первого этапа государственных испытаний Су-57 объявили в июле 2017 года на авиасалоне МАКС.

Ожидается, что первая партия из 12 истребителей будет передана в войска в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) успешно прошел первый этап государственных испытаний. Напомним, Су-57 (заводской индекс Т-50) — российский истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого в рамках проекта ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Работы по самолету начались в 2002 году.

Максимальная скорость Су-57 — 2 600 км/час, практический потолок — 20 километров. Дальность полета составляет до 5 500 км. Ракеты и бомбы будут размещены во внутренних отсеках истребителя.

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