ДНР: по подозрению в коррупции задержаны сотрудники регистрационной палаты

Донецк, , 12:52 — REGNUM Правоохранители ДНР задержали сотрудников регистрационной палаты по подозрению в коррупционной деятельности. Об этом сообщили в МВД ДНР.

«Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР пресекли деятельность преступной группы, в состав которой входили работники государственной регистрационной палаты министерства юстиции. Злоумышленники с целью наживы искусственно усложняли и затягивали процесс регистрации вещных прав на имущество, чем вынуждали жителей республики давать денежные вознаграждения за своевременное выполнение своих обязанностей», — говорится в сообщении.

Как заявили в МВД, члены группы умышленно затягивали проведение инвентаризации объектов недвижимости, выдачу и подписание техпаспортов, или способствовали своевольной перепланировке помещений.

«За срочное изготовление технического паспорта на нежилое помещение площадью до 2500 кв.м. фигуранты получали от 6000 до 15 000 руб., на квартиру или дом — до 6000 руб. Стражи порядка в течение месяца зафиксировали 147 фактов получения лидером ОПГ взяток за оказанные услуги на общую сумму более 700 тыс. руб.», — рассказали в МВД.

Во время обыска у подозреваемых изъяли 3,5 млн руб. Шестерых из участников группы арестовали, 16 — оставили по подпиской о невыезде. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех эпизодов.

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У этого события есть своя предыстория. В конце 2014 года глава ДНР Александр Захарченко распорядился принять в собственность ДНР и передать на баланс министерству юстиции республики целостные имущественные комплексы коммунального предприятия «Бюро технической инвентаризации», а также принять меры по обеспечению сохранности имущества и архивных материалов предприятия.

Это было сделано с целью принятия комплекса первоочередных мер, направленных на организацию работы структурных подразделений минюста, создания национальной системы учета и регистрации вещных прав юридических и физических лиц на недвижимое имущество.

В апреле 2016 министерством государственной безопасности ДНР был задержан заместитель главы администрации города Игорь Пономаренко. Пономаренко является чиновником, регионалом, который еще до войны курировал Бюро технической инвентаризации (БТИ). Этой сферой он продолжал руководить и в ДНР.

Арест Пономаренко был связан именно с работой Бюро технической инвентаризации, где были обнаружены серьезные нарушения. Впоследствии Пономаренко был отпущен. Есть ли связь между ним и нынешними задержаниями пока сведений нет, т. к. имена задержанных в интересах проводящегося следствия не разглашаются.

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