Налет турецкой авиации привел к гибели шести членов РПК

Анкара, , 12:48 — REGNUM шесть членов Рабочей партии Курдистана (РПК) были убиты в результате налета турецкой авиации, сообщает 11 августа Anadolu.

По сообщениям служб безопасности, инцидент произошел на юго-востоке страны в провинции Сиирт.

В заявлении, составленном администрацией губернатора провинции, отмечается, что воздушный удар был нанесен в районе деревни Кевримтепе, а районе Байкан.

Убитык подозревались в покушении на главу байканского района Мехмета Кокабея, совершенное 7 июля, а также в других преступлениях.

Ранее, правоохранительные органы Турции задержали 12 членов Рабочей партии Курдистана в Стамбуле.

Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией, с июля 2015 года, когда Анкара разорвала перемирие с курдами, между правительством и РПК ведутся активные боевые действия, в ходе которых погибло порядка 1 тыс. 200 человек.

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