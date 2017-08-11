В Белоруссии намерены продлить безвизовый режим для иностранцев

Минск, , 12:30 — REGNUM В Белоруссии подготовлен закон о продлении срока пребывании на территории республики иностранцев без виз до 10 дней, заявил 11 августа первый заместитель начальника департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Виталий Наумчик, сообщает БЕЛТА.

По его словам, соответствующий законопроект подготовило МВД Белоруссии. Согласно новому закону, иностранцы будут освобождаться от обязательной регистрации с момента въезда в Белоруссию не на пять, а на 10 дней.

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Также новый закон предусматривает упрощение временного пребывания в Белоруссии для иностранцев, прибывших с целью инвестирования в местные проекты или с целью обучения. Так, инвесторам вместо одного года срок временного проживания будет продлен до двух лет, а для обучающихся расширится список оснований для получения разрешения на обучение.

Наумчик отметил, что закон уже находится на рассмотрении в правительстве и что в сентябре он будет передан в Палату представителей. В случае отсутствия задержек, законопроект может быть принят в конце 2018 — начале 2019 года.

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Напомним, с начала 2017 года в Белоруссии упрощен визовый режим для граждан 80 стран. Теперь иностранцы могут пребывать на территории республики без оформления виз в течение пяти дней.

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