Кризис власти не преодолён: заседание гордумы Богдановича сорвано

Богданович, Свердловская область, , 12:37 — REGNUM В Свердловской области городская дума Богдановича не собрала кворум для отмены решения об избрании нового главы города. На заседание пришли 10 депутатов, тогда как для принятия решения должно собраться не менее 11 народных избранников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В итоге депутаты решили собраться 15 августа, чтобы решить проблему «двоевластия» в Богдановиче. Также заседание представительного органа запланировано на 24 августа и на нём будет рассмотрено представление прокуратуры на решение депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в гордуме Богдановича состоялось заседание конкурсной комиссии и был избран новый глава города Владимир Голованов. За месяц до этого, 6 июля депутаты гордумы приняли решение об изменении положения о конкурсной комиссии. Согласно внесённым изменениям конкурсная комиссия была наделена правом выбирать мэра без представителей руководства Свердловской области.

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В итоге данное решение было опротестовано прокуратурой Свердловской области, а в администрации губернатора заявили о не легитимности решения конкурсной комиссии. Точку в данном вопросе должен поставить суд, который состоится 29 августа. А до его решения областные власти признают действующим главой Владимира Москвина, возглавляющего Богданович с 2012 года.

Отметим, что уже 10 сентября 2017 года в Богдановиче пройдут выборы в городскую думу.

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