США строят военные объекты в Литве

Вильнюс, , 12:08 — REGNUM Модернизация и реконструкция военных полигонов и Шяуляйской авиабазы армии Литвы ускоряется, сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 августа, в министерстве обороны Литвы. За 2017 год планируется установить около 50 объектов инфраструктуры разного назначения. Часть объектов, строительство которых началось в июле 2016 года, уже завершена, на других объектах интенсивно идут работы.

«Поскольку структуры армии Литвы быстро развиваются и в Литву прибывает все больше военнослужащих-союзников, развитие полигонов и их модернизация являются одной из приоритетных сфер нашей деятельности», — заявил вице-министр обороны Гедримас Еглинскас.

Руководитель проекта развития военных полигонов и территорий для военных учений армии Литвы майор Дайнюс Мисюнас говорит, что на Пабрадском полигоне уже почти завершено оборудование хранилищ амуниции, планируется оборудовать стрельбища для гусеничного, колесного транспорта и авиации, технические парки, гаражи для ремонта и другие объекты. В Гайжюнай будут оборудованы различные стрельбища, здания для складирования, инфраструктура для обслуживания стрельбищ. На военной территории в Мамайчяй прокладывается внутренняя сеть дорог, устанавливаются инженерные системы, внутренняя инфраструктура для хранения транспорта и ремонтного центра. На авиабазе выполняется реконструкция полосы для руления самолетов, реконструируются площадки у авиационных ангаров и другие объекты.

Работы на объектах, которые организует министерство обороны вместе с США, выполняются на средства США, предназначенные для проектов инициативы по обеспечению европейкой безопасности согласно договору, подписанному Литвой и США в 2014 году. Согласно этой инициативе, на развитие инфраструктуры армии Литвы в 2017—2019 годах планируется выделить более 37 млн евро.

Проект развития военных полигонов и территорий для военных учений армии Литвы планируется реализовать поэтапно до 2022 года. Всего в проект планируется инвестировать около 81 млн евро. Средства будут выделяться из трех источников — национального бюджета, программы США по инвестициям в обеспечение европейской безопасности и программы НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности.