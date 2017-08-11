В Чили Конгресс рассматривает новый проект пенсионной реформы

Сантьяго, , 12:10 — REGNUM Президент Чили Мишель Бачелет 10 августа направила в Конгресс ранее анонсированный проект закона, призванного реформировать критикуемую в стране пенсионную систему, сообщает Reuters.

Предложение реформы состоит из трех инициатив, включающих повышение ставки с 10 до 15% со стороны работодателя и нахождение дополнительных средств в ведении государственного органа.

«Там нет волшебной формулы или простых решений (…), как страна мы должны стремиться к изменениям, которые являются жизнеспособными, приближаясь к цели повысить пенсии, не ущемляя создание хороших рабочих мест и сохранение всего, что необходимо для роста нашей экономики», — заявила Бачелет.

Проект направлен на создание фонда солидарного накопления, а также на совершенствование регулирования текущей индивидуальной системы и создание совета коллективных сбережений, как пояснила президент.

Бачелет пообещала, что с этими мерами пенсии 90% нынешних бенефициаров системы увеличатся на 20%. Однако влиятельные руководители частных пенсионных фондов уже заявили, что отвергают эту инициативу, которая будет препятствовать им управлять дополнительными взносами от работников.

Тем не менее, законопроект, который первоначально был обещан в июле, коренным образом не изменит и не демонтирует существующую пенсионную систему, доставшуюся Чили в наследство от диктатуры Аугусто Пиночета, как того требовали гражданские и общественные организаций страны.

«Я знаю, что это предложение может быть чрезмерным для некоторых и недостаточным для других, но в качестве главы государств я несу ответственность перед миллионами соотечественников. Нельзя давать ложных обещаний или совершать махинации с денежными фондами, принадлежащими всем чилийцам», — заявила Бачелет.

Напомним, система частных пенсионных фондов, созданная 30 лет назад во времена диктатуры Аугусто Пиночета, управляет активами, сумма которых достигает $200 млрд. Общественные организации Чили выступают за основательное реформирование пенсионной системы с передачей управления средствами государственным органам.