Свыше десяти членов Рабочей партии Курдистана арестованы в Стамбуле

Анкара, , 11:48 — REGNUM По меньшей мере 12 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), были арестованы в Стамбуле, сообщает 11 августа Anadolu.

Правоохранительные службы совершили аресты в 11 районах города, задержанные, предположительно, проходили обучение в специальных лагерях ЕС.

В общей сложности сотрудники полиции разыскивали 18 человек, прибывших в Стамбул для совершения террористических актов.

Арестованные были доставлены в отделение полиции. Службы безопасности продолжают поиск остальных подозреваемых.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией в Турции, правительственные войска ведут с ней борьбу на протяжении многих лет.

Целью РПК является создание собственной автономии в рамках Турецкой Республики, что недопустимо для Анкары. Последнее мирное соглашение между сторонами было разорвано в июле 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани: Цель референдума – независимость Иракского Курдистана