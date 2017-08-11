Пограничники Азербайджана и Белоруссии будут обмениваться опытом

Баку, , 11:45 — REGNUM Главы пограничных служб Белоруссии и Азербайджана подписали документ о сотрудничестве двух ведомств, сообщает 11 августа БЕЛТА.

Согласно сообщению, обе страны подписали план о взаимодействии пограничных служб на 2018−2019 годы. Белоруссию представлял глава государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, Азербайджан — начальник государственного пограничного комитета Эльчин Гулиев.

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Отмечается, что план был подписан в ходе визита Лаппо в Баку 8−11 августа, где проходят двусторонние обсуждения вопросов взаимодействия пограничников двух стран. В частности, решался вопрос о необходимом обмене опытом между погранслужбами.

Напомним, Россия установила с начала 2017 года пограничную зону с Белоруссией. Это было сделано для предотвращения потока незаконных мигрантов из Белоруссии, поскольку республика разрешила пятидневное безвизовое пребывание в стране гражданам 80 государств.

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