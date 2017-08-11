Обнародован возможный ответ США на санкции РФ

Вашингтон, США, , 11:33 — REGNUM Официальный Вашингтон может потребовать от Кремля закрыть одно из генеральных консульств Российской Федерации на территории США в качестве ответной меры на сокращение персонала американской дипмиссии в Москве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

«На данный момент у России 4 генконсульства на территории США, а у США в России — 3, — говорится в сообщении. — О решении может быть объявлено к 1 сентября».

О каком именно консульстве идет речь, источники газеты не уточняют. Также пока не понятно, как это может сказаться на процедуре оформления российских виз.

Газета отмечает, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Маниле уже обсуждали вопрос об условиях работы дипломатических представительств РФ и США. По итогам переговоров дипломат США сказал сотрудникам СМИ, что Белый дом обдумывает ответ Москве на введенные ею санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РФ потребовали до 1 сентября 2017 г. сократить дипмиссию США до 455 сотрудников. В настоящий момент в диппредставительстве США работают 1210 человек. Такое решение было принято Москвой в ответ на ужесточение санкций Вашингтона против РФ.

10 августа глава Белого дома Дональд Трамп сообщил журналистам, что официальный Вашингтон благодарен президенту РФ Владимиру Путину за его решение сократить число сотрудников дипмиссий США в России, поскольку американская сторона пытается сократить расходы на персонал.

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