Опрос: Американцы не хотят отмены Obamacare

Вашингтон, США, , 11:24 — REGNUM По данным опроса общественного мнения, опубликованного беспартийным фондом Генри Кайзера, граждане США не хотят отмены реформы здравоохранения, проведенной бывшим президентом Бараком Обамой, сообщает 11 августа Associated Press.

Данные опроса свидетельствуют о том, что американцы выступают, скорее, за улучшение прежнего закона, чем за его замену.

Примерно четыре американца из пяти настаивают на том, чтобы администрация Трампа предприняла меры, чтобы помочь закону о здравоохранении функционировать должным образом, вместо того, чтобы его подрывать.

Три человека из десяти все же считают, что президент и Республиканская партия должны двигаться в сторону замены Obamacare.

Шесть человек из десяти убеждены, что вся ответственность за будущие проблемы, в случае отмены прежнего законодательства о здравоохранении, ляжет на плечи республиканской партии.

Напомним, во время президентской кампании Дональд Трамп не раз заявлял о том, что в случае своей победы отменит Obamacare. В целом с его точкой зрения солидарна Республиканская партия, однако небольшая внутрипартийная оппозиция не позволяет сдвинуться в данном направлении.

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