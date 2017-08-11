АрМИ-2017: «Кубок моря» поделили экипажи России и Китая

Москва, , 11:22 — REGNUM У берегов Приморского края в рамках проведения Армейских международных игр-2017 завершился турнир «Кубок моря — 2017». Турнир завершился боевой ничьей, сообщили в Минобороны РФ.

ВМФ России на конкурсе представляет экипаж корвета «Совершенный», ВМС Китая — экипаж корвета «Хуангши».

На протяжении всего конкурса на морских полигонах Тихоокеанского флота между российскими и китайскими военнослужащими шла бескомпромиссная и острая борьба.

Экипажи кораблей двух стран соревновались в точности выполнения практических артиллерийских стрельб по буксируемому малому корабельному щиту, имитирующему малоразмерную цель, а также состязались в боевом упражнении по уничтожению плавающей мины.

На финальном этапе конкурса экипажи кораблей России и Китая успешно справились с заданием, набрав равное количество баллов, и поделили между собой первое место.

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Как сообщало ИА REGNUM, международные военные игры АрМи-2017 проходят с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая. В Казахстане и Китае уже состоялось закрытие игр Армии-2017. Также в центре служебного собаководства в Дмитровском районе Подмосковья завершился самый экзотический международный конкурс в рамках АрМИ-2017 — «Верный друг».

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