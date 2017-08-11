Саакашвили с семьей прибыл в Венгрию

Будапешт, , 11:09 — REGNUM В Венгрию прибыл бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства. Об этом сам политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Поехали с семьей на озеро Балатон, — написал бывший президент Грузии. — У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля 2017 года власти Украины лишили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства. Решение было принято на основании того, что политик якобы предоставил недостоверные данные при подаче документов на вступление в гражданство Украины.

Сам Саакашвили считает, что его лишили гражданства незаконно.

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