Премьер-министры Белоруссии и Казахстана обсудят совместное сотрудничество

Минск, , 11:00 — REGNUM 12−14 августа Казахстан посетит премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, заявил пресс-секретарь главы правительства Владислав Сычевич, сообщает 10 августа БЕЛТА.

По его словам, в ходе своего визита Кобяков встретится с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым, примет участие в открытии выставки MadeinBelarus. Astana и «ЭКСПО-2017». В ходе встречи премьер-министры двух стран обсудят двусторонне сотрудничество.

Читайте также: Белоруссия и Сирия договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Также глава белорусского правительства 14 августа примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, на котором пройдет обсуждение механизмов обеспечения прозрачности движения товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), формирование единого электроэнергетического рынка и единой транспортной политики.

Напомним, Евразийский межправительственный экономический совет включает в себя премьер-министров государств членов ЕАЭС и собирается не реже двух раз в год. В обязанности совета входит рассмотрение вопросов в различных сферах, касающихся ЕАЭС.

Читайте также: Белоруссия и Сербия: В первую очередь — сотрудничество экономическое

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия и Словакия договорились о научно-техническом сотрудничестве