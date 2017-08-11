Китайские спецслужбы избили известного политика из Гонконга

Пекин, , 10:52 — REGNUM Известный член Демократической партии Гонконга Говард Лам заявил, что был избит и выброшен на берег представителями спецслужб Китая, сообщает 11 августа Reuters.

По словам политика, жестокость спецслужб доходила до того, что ему даже запретили подарить фотографию с автографом футболиста Лионеля Месси известному китайскому диссиденту Лю Сяобо.

Гонконгский политик столкнулся со своими обидчиками недалеко от спортивного магазина. Тот факт, что они являются сотрудниками китайских спецслужб был установлен по голосу нападавших: они разговаривали на диалекте, распространенном в Пекине, но редко встречающемся в Гонконге.

Лам был похищен и подвергался пыткам на протяжении девяти часов. Его обвиняли в «непатриотичности» и в конце концов выбросили на одном из пляжей Гонконга.

Данное нападение произошло в контексте обострения противоречий между Гонконгом и центральным правительством, желающим иметь больший контроль над бывшей британской колонией.

Напомним, Гонконг, являющийся крупнейшим финансовым центром на планете, лишь в 1997 году освободился от колониальной зависимости со стороны Великобритании. Город имеет широкую автономию в составе Китая, что приводит к регулярным противоречиям с Пекином.

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