Американцы построят оперативный центр на военно-морской базе на Украине

Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Строительство морского оперативного центра начали в конце июля американские военные строители на Очаковской военно-морской базе ВМС Украины, сообщает 7 августа пресс-служба Военно-морских сил США.

Согласно сообщению, строительство началось 25 июля 2017 года в рамках военной помощи, которую оказывают США союзникам. По словам лейтенанта ВМС США Джейсона Макги, новый американский оперативный центр «улучшит обороноспособность и инфраструктуру» Украины.

Читайте также: МИД РФ: Диалог со спецпредставителем США по Украине до сих пор не налажен

Помимо этого, на украинской военно-морской базе американские военные инженеры — «морские пчелы» — построят еще два объекта: ремонтную мастерскую для катеров и контрольно-пропускные пункты по периметру Очаковской базы.

Напомним, Соединенные Штаты активно участвуют во внутренней жизни Украины, как военной, так и политической. Так, новые санкции США против России, Ирана и Северной Кореи включают в себя также и выделение Украине $30 млн на «снижение зависимости от российских энергетических ресурсов».

Читайте также: Закон о новых санкциях США отводит $30 млн на энергобезопасность Украины

Читайте ранее в этом сюжете: Foreign Policy: Спасибо Трампу уже за то, что он не поставил оружие Украине