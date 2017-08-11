Мадуро заявил о готовности восстановить отношения с США

Каракас, , 09:43 — REGNUM Власти Венесуэлы готовы восстановить отношения с США, если они будут основаны на диалоге и взаимоуважении. Об этом, как передают «Вести.Ru», заявил президент страны Николас Мадуро, выступая перед членами Конституционной ассамблеи.

«Я верю в дипломатию и с трибуны этой великой Конституционной ассамблеи подтверждаю президенту Дональду Трампу свое желание восстановить политические отношения», — сказал Мадуро.

При этом глава Венесуэлы добавил, что в настоящее время политику Вашингтона в отношении Латиноамериканского региона определяет не глава Белого дома, а «мафиозное лобби».

«У Трампа связаны руки, и Марко Рубио (сенатор от штата Флорида) навязывает ему все решения по Латинской Америке, Венесуэле, Кубе и Никарагуа», — сказал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Николаса Мадуро, удержавшись у власти почти четыре месяца непрерывных внутренних протестов и международного давления, пока не может справиться с затяжным экономическим кризисом, в который все глубже погружается страна, с экономическим спадом и инфляцией.

Основная проблема для Каракаса заключается в том, что почти 40% добытого черного золота продается в США, от чего страна получает необходимую иностранную валюту для финансирования Боливарианской революции.

Читайте также: США наращивают санкции против Венесуэлы