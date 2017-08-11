Мадуро передал Национальной ассамблее свой проект конституции

Каракас, , 09:26 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро, 10 августа выступая на заседании Национальной конституционной ассамблеи, представил свой проект реформы Конституции 1999 года, правки в которую в последний раз вносил покойный президент Венесуэлы и лидер Боливарианской революции Уго Чавес, сообщает El Nuevo Herald.

«Я, как и обещал, представляю Ассамблее свой проект Конституции для Боливарианской Республики Венесуэла, проект, одобренный в 1999 году, это мой проект, это наш проект, совершенствующий новаторскую Конституции 1999», — заявил Мадуро на специальной сессии Ассамблеи в Федеральном законодательном дворце.

Глава государства отметил, что проект Конституции тот же, что предлагал покойный президент Уго Чавес, однако он был отклонен парламентом в 2007 году.

Перед Конституционной ассамблеей Мадуро также подтвердил свои полномочия в качестве президента республики, однако при этом подчеркнул, что подчиняется вышестоящей власти Учредительного собрания.

«Я пришел, чтобы подтвердить свои суверенные оригинальные и широкие полномочия на управление судьбой Республики, (…) в качестве главы государства я подчиняюсь конституционной власти Национальной конституционной Ассамблеи», — заявил Мадуро.

Между тем венесуэльская оппозиция, не участвовавшая в выборах в Ассамблею, собралась на заседание коалиции Круглый стол демократического единства и призвала своих сторонником возобновить акции протеста в субботу 12 августа, после двух последних призывов к выходу на улицы, которые показали низкую явку демонстрантов.

«Не подлежит сомнению то, что улица является главной силой оппозиции, если мы уйдем с улицы, мы сдадимся. Оставление улицы это отказ от демократии. Дорога к диктатуре», — заявил депутат Фредди Гевара, координатор оппозиционной партии Народная воля.

Напомним, после учреждения Конституционной ассамблеи Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил о начале выборной кампании губернаторов венесуэльских штатов, сами выборы назначены на 10 декабря 2017 года.

Правая оппозиция в составе коалиции Круглый стол демократического единства объявила, что будет участвовать в выборах губернаторов и начала регистрацию своих кандидатов. Президент Николас Мадуро поприветствовал это решение и назвал его шагом в сторону мира.