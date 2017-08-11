Вооруженные силы Лаоса вторглись в Камбоджу

Пномпень, , 09:07 — REGNUM Премьер-министр Камбоджи Хун Сен обвинил Лаос в отправке военных на территорию своей страны, сообщает 11 августа Reuters.

По словам Хун Сена, вооруженные силы Лаоса пересекли границу с Камбоджи в апреле. Премьер-министр заявил, что если военные соседнего государства не покинут территорию его страны до 17 августа, то он мобилизует солдат и направит их в приграничную зону.

Конфликт между Лаосом и Камбоджа может негативно отразиться на экономической политике их общего союзника Китая, в частности на программе «Один пояс, один путь».

Во время церемонии в Пномпень премьер-министр отметил, что связался с правительством Лаоса по поводу 30 солдат, нарушивших границу между государствами.

«Я больше не могу это терпеть. Хоть это и неправильно, если нам придется сражаться, но мы вынуждены будем это сделать. Мы не объявляем войну, мы просто требуем вернуть нашу землю», — подчеркнул Хун Сен.

Напомним, противоречия между Камбоджа и Лаосом вызваны нерешенностью вопроса о границе. Как отмечаю эксперты, пограничные конфликты будут иметь место до тех пор, пока данный спор не поможет решить Пекин, имеющий влияние на обе стороны.

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