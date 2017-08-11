На Украине пройдут военные учения Rapid Trident – 2017

Киев, , 08:49 — REGNUM Военные учения Rapid Trident — 2017 пройдут во Львовской области на Украине в сентябре 2017 года, заявил 10 августа министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Украины.

Согласно сообщению, в военных учениях примут участие 14 стран — партнеров Украины и 2,5 тыс. украинских военных. По словам Полторака, в ходе учений будут отработаны новые методы ведения боевых действий, соответствующие стандартам НАТО, а также будет предоставлена возможность странам-партнерам «перенять опыт украинских бойцов», полученный ими в ходе уничтожения собственного населения в Донбассе.

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Напомним, в июле прошли украинско-американские военные учения Sea Breeze — 2017 в Одесской, Николаевской областях и в близлежащих водах Черного моря. В ходе учений украинские военные не смогли полноценно решить боевую задачу обнаружения вражеской подлодки ввиду отсутствия на борту кораблей и самолетов необходимого гидроакустического оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев законодательно закрепил курс Украины на вступление в НАТО. Пока что в Североатлантическом альянсе подчеркивают, что Украина не подходит по критериям для вступления в военный блок.

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