«Уральская Кущевка»? Страх и разгул преступности в Алапаевске

Алапаевск, Свердловская область, , 09:16 — REGNUM В городе Алапаевске Свердловской области наблюдается всплеск немотивированной агрессии преступного характера. Здесь действует «неопределенный круг лиц» — так называют в полиции хулиганов, заявляют местные жители. По их словам, запугано население и даже сотрудники городской администрации. Очень странные дела довелось ощутить на себе и корреспонденту ИА REGNUM.

Пик агрессии, которую алапаевцы сейчас называют «беспределом» и «уральской Кущевкой», пришёлся на летние месяцы, а именно, конец июля — начало августа. В соцсетях, в группе «Телередакция «Вести — Алапаевский район» появилось сообщение о наезде вечером 31 июля 2017 года автомобиля марки «БМВ» на подростка. Фотографии, видео, свидетели прилагались. Водитель «БМВ», и это было зафиксировано, распивал пиво. Алапаевск — город маленький, с 42 тысячами населения. Без труда были узнаны и пострадавший, и водитель «БМВ». По словам граждан, последний якобы оказался родственником некого сотрудника прокуратуры.

Ответ полицейских, которые вскоре провели проверку, ошеломил алапаевцев. «Подросток» оказался половозрелым, а водитель «БМВ» слегка виновным.

«Пешеходом оказался местный житель 1992 года рождения, — сообщили результаты проверки в отделе МВД России «Алапаевский». — В результате наезда он не пострадал, и писать заявление о привлечении водителя «БМВ» он отказался. Также установлено, что водитель управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортными средствами. В отношении него возбуждено администативное производство по части 2 статьи 127 КоАП».

Другой странный случай произошел с местным блогером Сергеем П., снимающим иногда видео для местных СМИ.

«28 июля я шел по лице Фрунзе города Алапаевска, — рассказал блогер при личной встрече с корреспондентом ИА REGNUM, — Меня окликнули, удар в лоб, в плечо, еще удары. «Это тебе привет от Сагитки», — сказали и ушли. Я поехал в полицию подавать заявление. Мне там ответили, что заявление брать не будут, так как у них нет каких-то карточек (возможно, речь идёт о бланках заявлений — ИА REGNUM ). Сообщение о нападении на меня появилось в группе «Телередакция Вести-Алапаевский район». Знакомыми журналистами была поднята волна на областном уровне. И 1 августа мне позвонили из пресс-службы областного УМВД, чтобы я шел в местную полицию, мол, заявление примут. И приняли. Но в этот же вечер я встретил двоих ранее на меня напавших у дома родственницы, к которой я пошёл сразу после написания заявления в полиции. Они уже спокойно, без драк, сказали забрать заявление и предупредили, что если я буду продолжать в том же духе, мне же хуже будет. Откуда они знали, где меня встречать?».

Сергей признаётся, что не понимает причин преследования лицами, которые в местной полиции числятся «не установленными». «Я ничего острого не снимал. Лишь городские праздники», — говорит блогер. Он полагает, что его перепутали с другим Сергеем из Алапаевска, который работает в областном филиале одной из федеральных телекомпаний.

Но на этом злоключения гражданина не закончились. Сперва в интернете появилось фейковое сообщение о том, что он якобы клевещет на полицию и получит реальный срок. Кроме того, Сергея стали обвинять в межнациональной розни. Но каково было удивление блогера, когда ему же на следующий день то же самое сообщил дознаватель в полиции. Была надежда на записи уличных видеокамер, но на них Сергей и его обидчики отсутствуют. Сейчас блогеру предстоит пройти детектор лжи.

«Я по совету юриста пишу все разговоры с дознавателем на диктофон. Но это в полиции никого не смущает. Выхожу из дома с электрошокером — единственное доступное и разрешенное законом средство защиты от «доброжелателей», — признался Сергей.

С электрошокером по Алапаевску ходит и другой блогер, создатель группы «Алапаевск — наше все» журналист Любовь Чайкова-Довгань. Когда корреспондент ИА REGNUM пришла с ней за разъяснениями в горадминистрацию, на Чайкову накинулась с ругательствами и кулаками странная женщина.

«Что ты пишешь?! Помни, тебе еще в этом городе жить!», — кричала она на блогера.

На просьбу корреспондента ИА REGNUM в спокойном тоне пояснить суть претензий и не оглушать присутственное место криками, женщина уже стала замахиваться на абсолютно незнакомого ей человека. И все это происходило, как само разумеющееся, на глазах сотрудников горадминистрации Алапаевска.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сотрудники мэрии, к агрессивной женщине здесь уже привыкли её выходки не повод для расстройства. Вот когда в городе некие молодчики расстреливают из травматического оружия новенькие лампы освещения — это проблема. Когда председателю гордумы, возмущённой ответом полиции о «неустановленных лицах», наносящих вред муниципальному имуществу, разбивают в доме окна — это проблема. Когда запугивают сотрудников мэрии — это беда.

«Алапаевск равно Кущевка? Похоже. Хорошо, что пока никого не убили», — говорят сотрудники мэрии.

О том, что Алапаевск прослыл уральской Кущевкой, известно и руководству области. Отметим, ситуация вылилась наружу после угроз местным журналистам — коллеги из области встали на защиту своих.

Власти города разводят руками. Рычагов воздействия на прокуратуру и полицию у них нет.

«Полиция говорит о «неустановленных лицах», прокуратура согласна с выводами полицейских. Недавно к нам приезжал и.о. губернатора Евгений Куйвашев. Он был крайне удивлен и обеспокоен происходящим в Алапаевске. В субботу, 12 августа, мэрия Алапаевска должна представить и.о. губернатора развернутую справку о случаях безнаказанности конкретных лиц, которых полиция не желает устанавливать. Будем решать, что делать с нездоровой алапаевской обстановкой», — заявил журналистам глава города Станислав Шаньгин.