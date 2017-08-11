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Президент Венесуэлы созывает страны Латинской Америки на экстренный саммит

Политика

Николас Мадуро призывает государства региона восстановить диалог

Президент Венесуэлы созывает страны Латинской Америки на экстренный саммит
Венесуэла

Каракас, 11 августа 2017, 08:36 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро 10 августа призвал собрать «экстренный» саммит с латиноамериканскими коллегами, чтобы «восстановить» «диалог», который он считает нарушенным в регионе после критики, обрушенной на его правительство, и «грубое вмешательство» в дела его страны на уровне заявлений, сообщает ИА EFE.

«(Я прошу) созвать экстренный саммит глав государств и правительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы внять жалобам Венесуэлы на грубый интервенционизм (…) для восстановления диалоговых отношений», — заявил Мадуро в ходе выступления перед Учредительным собранием.

«Я не вижу никаких оснований отказываться от саммита за закрытыми дверями (…), если они хотят говорить о Венесуэле (…). Если мы должны на два дня запереться там, беседуя один на один, то давайте говорить о том, как поправить отношения в Латинской Америке и Карибском бассейне». — добавил президент Венесуэлы.

Мадуро также сделал особое приглашение президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу, президенту Мексики Энрике Пенья Ньето, президенту Перу Педро Пабло Кучински и президенту Аргентины Маурисио Макри, которые критикуют правительство Венесуэлы за сдерживание протестов, охвативших страну и не прекращающихся в течение четырех месяцев.

Заявления венесуэльского президента прозвучали на фоне недавних финансовых и миграционных санкций против него и еще двадцати его соратников, введенных США, которые обвиняют правительство Мадуро в нарушении прав человека и подрыве демократии.

Эти санкции были поддержаны несколькими латиноамериканскими правительствами, которые объявили о том, что изучают возможности по принятию своих собственных санкций в отношении Венесуэлы.

Мадуро заявил, что его правительство оказалось «под угрозой» военной и финансовой блокады, «объявленной» из Лимы, ссылаясь на встречу, состоявшуюся на этой неделе в перуанской столице, где группа из 14 государств Латинской Америки договорилась не признавать решения венесуэльской Конституционной ассамблеи.

Президент добавил, что Венесуэла «имеет право» противостоять этим угрозам и продолжать свой «путь развития».

Напомним, с начала апреля 2017 года Венесуэла переживает острый политический кризис, вылившийся в волну протестов и демонстраций в поддержку и против правительства Николаса Мадуро, в результате чего по меньшей мере 121 человек погиб и более тысячи получили ранения.

Протесты правой оппозиции и международное давление на правительство Венесуэлы особенно усилились в мае после того, как президент Мадуро объявил о созыве Учредительного собрания, органа, который призван реформировать Конституцию 1999 года и реорганизовать государство.

Члены Учредительного собрания или Конституционной ассамблеи были избраны на всеобщих выборах 30 июля, где победу одержали члены правящей партии и сторонники курса покойного президента Уго Чавеса. Большая часть венесуэльской оппозиции, США, Европейский союз и более десятка стран Латинской Америки не признали легитимность Конституционной ассамблеи.

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Политический кризис в Венесуэле