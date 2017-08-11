National Interest: Три варианта развития кризиса на Корейском полуострове

Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Высока вероятность того, что Северная Корея уже перешла точку невозврата в своей ядерной программе, сумев, по оценкам Агентства военной разведки США, установить ядерную боеголовку на ракету большой дальности. Более того, ведомство уверено, что режим Ким Чен Ына может обладать до 60 ядерными зарядами. В таких условиях неизбежен вопрос о том, какой будет альтернатива нынешнему подходу США в отношении Пхеньяна, пишет Патрик М. Кронин в статье для The National Interest.

Так, отмечает автор, наиболее вероятным путем развития событий станет дальнейшая интенсификация напряженности в форме холодной войны. Уже сейчас обе стороны самым активным образом обмениваются словесными оскорблениями и угрозами. И хотя градус риторики США превосходит все заявления, сделанные предыдущими администрациями, президент США Дональд Трамп, похоже, не готов отдать приказ о нанесении точечных ударов по КНДР.

При этом холодная война США и КНДР идет уже не одно десятилетие, сейчас же налицо период повышенной напряженности между двумя странами. Утечка же документа разведывательного ведомства в прессу, скорее всего, была осуществлена для того, чтобы предупредить любые будущие сюрпризы со стороны Пхеньяна и тем самым сократить психологический эффект от успехов КНДР.

Тем не менее при сохранении ситуации на грани вооруженного конфликта вполне возможна внезапная эскалация. В частности, лидеры обеих стран могут просчитаться или попытаться продемонстрировать решительность и силу, которые будут неправильно восприняты другой стороной. Из-за этого ситуация выйдет из-под контроля. Поэтому второй вариант — внезапное начало войны — также не стоит исключать. В таких условиях поводом для вооруженного конфликта может послужить любая стычка на границе Южной и Северной Кореи.

Тем не менее, хотя возможность полномасштабной войны и сохраняется, вероятность ее не очень велика. Благодаря этому долгосрочная напряженность и состояние холодной войны могут в конечном счете создать почву для успеха дипломатии, поэтому третьим вариантом развития событий может стать постепенное формирование режима контроля за вооружениями и дипломатических усилий для достижения мира. Примером этому могут стать отношения, сложившиеся после Второй мировой войны между Востоком и Западом.

Таким образом, хотя ситуация на Корейском полуострове и носит крайне опасный характер с учетом недавних успехов КНДР в разработке оружия массового поражения, она, и как в случае с прошлыми обострениями, поддается контролю. США следует подготовиться к новому уровню напряженности очередного длительного кризиса.