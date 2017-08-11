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За что платят пострадавшие при ЧС и лишаются домов чиновники: Радио REGNUM

Политика

С пострадавших при ЧС и оставшихся без копейки людей ещё и «сдирают» деньги за справки, в то время как только за первые полгода 2017 года у чиновников конфисковано незаконного имущества на 230 млн рублей

За что платят пострадавшие при ЧС и лишаются домов чиновники: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 11 августа 2017, 08:00 — REGNUM  

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