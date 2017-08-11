Не сойдет с рук: Трамп назвал ужасным заявление Ким Чен Ына

Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Заявление с угрозой в адрес США, высказанное главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, ужасно и будет иметь серьезные последствия, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Комментируя высказывание северокорейского лидера о том, что США поплатятся за свое давление на Пхеньян и что власти этой страны готовят план удара по американской военной базе Гуам в Тихом океане, Трамп заявил, что так это не оставит.

«Он [Ким Чен Ын] очень неуважительно отзывался о нашей стране. Он говорил ужасные вещи, — сказал Трамп. — Но со мной это ему не сойдет с рук».

Трамп предложил понаблюдать, какие следующие действия будут предприняты Пхеньяном, и что вообще может Ким Чен Ын «сделать с Гуамом».

«Если он сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал», — пригрозил американский лидер.

Напомним, ситуация вокруг северокорейской проблемы обострилась: Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна новые и весьма болезненные экономические санкции — за ракетные испытания.

После этого северокорейские власти заявили, что начали готовить план по атаке на Гуам.

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Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников сообщил, что Вашингтон разработал план превентивного удара по военным площадкам Северной Кореи.

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