Казус Рогозина взорвал Гагаузию: в Комрате созывают съезд всех уровней

Комрат, Молдавия, , 01:04 — REGNUM Группа гагаузских общественников, в числе которых первый президент Гагаузской Республики Степан Топал, бывший председатель Народного собрания Гагаузской Республики Михаил Кендигелян, общественные деятели Иван Бургуджи и Леонид Добров, потребовали от депутатов Народного собрания Гагаузии созвать съезд гагаузских депутатов всех уровней и созывов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, поводом для этого послужило объявление Молдавией персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, а также перекройка согласованных законопроектов о Гагаузии парламента Молдавии.

Гагаузские общественники заявляют, что если гагаузский парламент в ближайшее время не назначит съезд депутатов всех уровне, общественный оргкомитет оставляет за собой право самостоятельно провести съезд в сентябре 2017 года.

Ранее башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах выразила категорическое несогласие с решением Кишинева. объявить персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина. «Взятый центральными властями курс на сворачивание молдавско-российского партнерства не отражает реальное отношение жителей Гагаузии и всего молдавского общества к дружественному российскому народу и руководству Российской Федерации» — заявила Влах. Она выразила надежду, что ответные меры Москвы не коснутся граждан Молдавии, «временно или постоянно пребывающих на территории Российской Федерации».

Напомним, по мнению молдавских властей, Рогозин, являющийся спецпредставителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, позволил себе оскорбительные высказывания в отношении Молдавии и ее руководства.

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